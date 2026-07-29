Concert saxophone latin Restaurant So Beach Ondres
samedi 8 août 2026 · Restaurant So Beach · Ondres
Informations pratiques
Ondres
Concert saxophone latin
Restaurant So Beach 63 promenade de l’océan Ondres Landes
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 19:30:00
fin : 2026-08-08 21:30:00
Date(s) :
2026-08-08
Concert saxophoniste par le duo Slide sur la terrasse du restaurant So Beach, en face de l’océan à la plage de Ondres ! RDV de 19h30 à 21h30, pour un moment musical tout en vous régalant. .
Restaurant So Beach 63 promenade de l’océan Ondres 40440 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 63 19 16
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English : Concert saxophone latin
L’événement Concert saxophone latin Ondres a été mis à jour le 2026-07-23 par OT Seignanx
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