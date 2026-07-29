Concert saxophone latin Restaurant So Beach Ondres

Informations pratiques

Ondres

Concert saxophone latin

Restaurant So Beach 63 promenade de l’océan Ondres Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-08 19:30:00

fin : 2026-08-08 21:30:00

Date(s) :

2026-08-08

Concert saxophoniste par le duo Slide sur la terrasse du restaurant So Beach, en face de l’océan à la plage de Ondres ! RDV de 19h30 à 21h30, pour un moment musical tout en vous régalant. .

Restaurant So Beach 63 promenade de l’océan Ondres 40440 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 63 19 16

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English : Concert saxophone latin

L’événement Concert saxophone latin Ondres a été mis à jour le 2026-07-23 par OT Seignanx