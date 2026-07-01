AGENDA · Douarnenez
Concert Scardanelli & Sophie Bar Pub La Cale Douarnenez
samedi 11 juillet 2026 · Bar Pub La Cale · Douarnenez
Informations pratiques
Douarnenez
Concert Scardanelli & Sophie
Bar Pub La Cale 17 rue du Grand Port Douarnenez Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 20:30:00
fin : 2026-07-11
Date(s) :
2026-07-11
Duo Folk / Rock plein d’énergie .
Bar Pub La Cale 17 rue du Grand Port Douarnenez 29100 Finistère Bretagne
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Concert Scardanelli & Sophie Douarnenez a été mis à jour le 2026-07-03 par OT PAYS DE DOUARNENEZ
À voir aussi à Douarnenez (Finistère)
- Visite guidée du site naturel des Plomarc’h Douarnenez 8 juillet 2026
- Concert de l’ensemble Trobairitz à la Chapelle Ste Hélène Rue Anatole France Douarnenez 9 juillet 2026
- Visite guidée des vieux quartiers de Douarnenez Office de Tourisme Douarnenez 9 juillet 2026
- Führungen durch die Altstadt, auf Deutsch. Office de Tourisme Douarnenez 9 juillet 2026
- Visite de l’atelier La Cabana Cacao, chocolaterie artisanale La Cabana Cacao Douarnenez 9 juillet 2026