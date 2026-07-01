Concert Scardanelli & Sophie Bar Pub La Cale Douarnenez

Informations pratiques

Douarnenez

Concert Scardanelli & Sophie

Bar Pub La Cale 17 rue du Grand Port Douarnenez Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11 20:30:00

fin : 2026-07-11

Date(s) :

2026-07-11

Duo Folk / Rock plein d’énergie .

Bar Pub La Cale 17 rue du Grand Port Douarnenez 29100 Finistère Bretagne

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English :

L’événement Concert Scardanelli & Sophie Douarnenez a été mis à jour le 2026-07-03 par OT PAYS DE DOUARNENEZ