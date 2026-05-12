Concert Scène ouverte La Bougeotte Saint-Avit-Sénieur
Concert Scène ouverte La Bougeotte Saint-Avit-Sénieur mercredi 2 septembre 2026.
Saint-Avit-Sénieur
Concert Scène ouverte
La Bougeotte 20 Rue de l’Abbatiale Saint-Avit-Sénieur Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-02 19:30:00
fin : 2026-09-02
Date(s) :
2026-09-02
Scène ouverte Présentez-vous en solo ou en groupe pour partager votre univers. Ramenez votre instrument et/ou votre voix et faites-vous plaisir ! Installation des artistes à partir de 17h30 pour les réglages. .
La Bougeotte 20 Rue de l’Abbatiale Saint-Avit-Sénieur 24440 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 58 72 34
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English :
L’événement Concert Scène ouverte Saint-Avit-Sénieur a été mis à jour le 2026-05-12 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides
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