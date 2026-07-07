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AGENDA · Oyé

Concert Scènes d’enfants Festival MECB Sancenay Oyé

vendredi 7 août 2026 · Sancenay · Oyé

Informations pratiques

Début
vendredi 7 août 2026
Fin
vendredi 7 août 2026
Heure de début
10:30:00
Lieu
Sancenay
Adresse
Chapelle de Sancenay
Ville
71800 Oyé
Département
Saône-et-Loire
Tarif
Gratuit Gratuit

Oyé

Concert Scènes d’enfants Festival MECB

Sancenay Chapelle de Sancenay Oyé Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 10:30:00
fin : 2026-08-07 11:30:00

Date(s) :
2026-08-07

Le festival Musique en Charolais-Brionnais vous présente le concert Scènes d’enfants , pendant lequel les musiciens jouent pour les enfants.

Accès réservé aux familles et centres de loisirs.

Inscription obligatoire   .

Sancenay Chapelle de Sancenay Oyé 71800 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 28 50 03 11  musique.en.charolais.bionnais@gmail.com

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English : Concert Scènes d’enfants Festival MECB

L’événement Concert Scènes d’enfants Festival MECB Oyé a été mis à jour le 2026-07-07 par MARCIGNY │ OT de Marcigny-Semur | Cat.III

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