Concert Scènes d’enfants Festival MECB Sancenay Oyé

Informations pratiques

Oyé

Concert Scènes d’enfants Festival MECB

Sancenay Chapelle de Sancenay Oyé Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07 10:30:00

fin : 2026-08-07 11:30:00

Date(s) :

2026-08-07

Le festival Musique en Charolais-Brionnais vous présente le concert Scènes d’enfants , pendant lequel les musiciens jouent pour les enfants.

Accès réservé aux familles et centres de loisirs.

Inscription obligatoire .

Sancenay Chapelle de Sancenay Oyé 71800 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 28 50 03 11 musique.en.charolais.bionnais@gmail.com

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English : Concert Scènes d’enfants Festival MECB

L’événement Concert Scènes d’enfants Festival MECB Oyé a été mis à jour le 2026-07-07 par MARCIGNY │ OT de Marcigny-Semur | Cat.III