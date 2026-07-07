Concert Scènes d’enfants Festival MECB Sancenay Oyé
vendredi 7 août 2026 · Sancenay · Oyé
Informations pratiques
Oyé
Concert Scènes d’enfants Festival MECB
Sancenay Chapelle de Sancenay Oyé Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 10:30:00
fin : 2026-08-07 11:30:00
Date(s) :
2026-08-07
Le festival Musique en Charolais-Brionnais vous présente le concert Scènes d’enfants , pendant lequel les musiciens jouent pour les enfants.
Accès réservé aux familles et centres de loisirs.
Inscription obligatoire .
Sancenay Chapelle de Sancenay Oyé 71800 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 28 50 03 11 musique.en.charolais.bionnais@gmail.com
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English : Concert Scènes d’enfants Festival MECB
L’événement Concert Scènes d’enfants Festival MECB Oyé a été mis à jour le 2026-07-07 par MARCIGNY │ OT de Marcigny-Semur | Cat.III
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