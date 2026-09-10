Informations pratiques

[CONCERT] Schubert Opéra de Rennes Rennes Vendredi 20 novembre, 20h00 Ille-et-Vilaine

8€, inscription au CMI Rennes, Réservé aux étudiants, doctorants et chercheurs internationaux des établissements membres du CMI Rennes.

Redécouvrez les compositions de Schubert avec l’Orchestre National de Bretagne

**Un voyage onirique dans la musique de Franz Schubert**

Le 3 juillet 1822, Schubert couche sur le papier un court texte, Mein Traum (Mon Rêve), qui met symboliquement en scène ses tourments, sa difficulté à rentrer dans les normes, son sentiment d’être différent, sa mélancolie… Il se sert de la musique comme outil pour transformer sa douleur en beauté.

En plus de la musique, le texte « Mein Traum » sera lu pendant le concert.

**Programme :**

Symphonies n°5 et 8 et extraits choisis de Franz Schubert

**Infos pratiques**

> Places limitées

> 8€

> Réservation au CMI Rennes **avant le vendredi 13 novembre.**

_Réservé aux étudiants, doctorants et chercheurs internationaux des établissements membres du CMI Rennes._

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-11-20T20:00:00.000+01:00

Fin : 2026-11-20T22:00:00.000+01:00

1



Opéra de Rennes Place de la Mairie, Rennes Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

