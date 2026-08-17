Informations pratiques

Chambourg-sur-Indre

Concert Selon les Humains

Rue Marcel Viraud Chambourg-sur-Indre Indre-et-Loire

Tarif : 15 – 15 – EUR

15

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-24 20:30:00

fin : 2026-10-24 21:45:00

Date(s) :

2026-10-24

Nourri d’influences toujours aussi variées, allant de Georges Brassens à Mathieu Boogaerts, le groupe Selon les Humains vous fera découvrir ses chansons douces-amères où la lucidité ne disqualifie jamais la poésie et l’espérance.

Nourri d’influences toujours aussi variées, allant de Georges Brassens à Mathieu Boogaerts, le groupe Selon les Humains vous fera découvrir ses chansons douces-amères où la lucidité ne disqualifie jamais la poésie et l’espérance.

Samuel Archambault (chant, guitare, textes et compositions) ; Pascal Barcos (contrebassine, harmonica et chœurs) ; Camille Mechain (violoncelle et chœurs) ; Nathalie Morel (percussions et chœurs). 15 .

Rue Marcel Viraud Chambourg-sur-Indre 37310 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 92 22 26 nacelculture@gmail.com

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English :

Drawing on a wide range of influences, from Georges Brassens to Mathieu Boogaerts, the band Selon les Humains invites you to discover its bittersweet songs, where lucidity never overshadows poetry and hope.

L’événement Concert Selon les Humains Chambourg-sur-Indre a été mis à jour le 2026-08-17 par Loches Touraine Châteaux de la Loire