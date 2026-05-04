Concert session musique écossaise Le Coup de Folie Rennes Samedi 9 mai, 19h30 Ille-et-Vilaine

Entrée libre

Session écossaise au Le Coup de Folie : une soirée conviviale de musique traditionnelle, ouverte à tous, pour découvrir et partager les répertoires écossais dans une ambiance chaleureuse.

Session écossaise

Le temps d’une soirée au Le Coup de Folie, le public est invité à plonger dans l’univers chaleureux et vibrant des sessions écossaises.

Dans une ambiance conviviale et spontanée, musiciens et participants se rassemblent pour faire vivre la musique traditionnelle. Les airs s’enchaînent, portés par les violons, flûtes, guitares, créant une atmosphère à la fois entraînante et authentique. Ici, pas de frontière entre scène et public : chacun peut écouter, taper dans les mains, ou même danser.

La soirée se construit au fil des rencontres et des échanges, dans l’esprit des traditions celtiques où la musique est avant tout un moment de partage. Débutants, curieux ou passionnés sont les bienvenus pour découvrir les répertoires écossais, mais aussi les liens avec les musiques bretonnes.

Entre rythmes entraînants, énergie collective et plaisir d’être ensemble, cette session écossaise est une véritable invitation à la fête, à la découverte et à la convivialité.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-05-09T19:30:00.000+02:00

Fin : 2026-05-09T22:00:00.000+02:00

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contact@ccrennes.bzh

Le Coup de Folie 27 Rue Legraverend 35000 Rennes Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



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