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AGENDA · Pauillac

Concert Seven Cinéma l’Eden Pauillac

samedi 26 septembre 2026 · Cinéma l'Eden · Pauillac

Concert Seven Cinéma l’Eden Pauillac

Informations pratiques

Début
samedi 26 septembre 2026
Fin
samedi 26 septembre 2026
Heure de début
20:30:00
Lieu
Cinéma l'Eden
Adresse
12 Quai Antoine Ferchaud
Ville
33250 Pauillac
Département
Gironde
Tarif
0 0 0 Gratuit

Pauillac

Concert Seven

Cinéma l’Eden 12 Quai Antoine Ferchaud Pauillac Gironde

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 20:30:00
fin : 2026-09-26

Date(s) :
2026-09-26

L’Office de Tourisme Médoc-Vignoble vous informe
dans le cadre du lancement de sa saison, le centre culturel vous propose le concert Seven , d’Eric Le Collen.
Le concept 7 guitares. 7 histoires. chaque guitare raconte un souvenir, une rencontre, une étape,
sur scène, l’artiste mêle récit intime, morceaux empruntés à ses musiciens de chevet et compositions originales.
Ouverture des portes dès 20h.
Sur réservation.   .

Cinéma l’Eden 12 Quai Antoine Ferchaud Pauillac 33250 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 24 23 02 38  centreculturel@mairie-pauillac.fr

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English : Concert Seven

L’événement Concert Seven Pauillac a été mis à jour le 2026-08-31 par OT Médoc-Vignoble

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