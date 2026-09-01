Concert Seven Cinéma l’Eden Pauillac
samedi 26 septembre 2026 · Cinéma l'Eden · Pauillac
Informations pratiques
Pauillac
Concert Seven
Cinéma l’Eden 12 Quai Antoine Ferchaud Pauillac Gironde
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 20:30:00
fin : 2026-09-26
Date(s) :
2026-09-26
L’Office de Tourisme Médoc-Vignoble vous informe
dans le cadre du lancement de sa saison, le centre culturel vous propose le concert Seven , d’Eric Le Collen.
Le concept 7 guitares. 7 histoires. chaque guitare raconte un souvenir, une rencontre, une étape,
sur scène, l’artiste mêle récit intime, morceaux empruntés à ses musiciens de chevet et compositions originales.
Ouverture des portes dès 20h.
Sur réservation. .
Cinéma l’Eden 12 Quai Antoine Ferchaud Pauillac 33250 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 24 23 02 38 centreculturel@mairie-pauillac.fr
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English : Concert Seven
L’événement Concert Seven Pauillac a été mis à jour le 2026-08-31 par OT Médoc-Vignoble
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