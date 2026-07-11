Immersion sensorielle au Château Grand-Puy Ducasse Pauillac
vendredi 16 octobre 2026 · Pauillac
Informations pratiques
Pauillac
Immersion sensorielle au Château Grand-Puy Ducasse
3 quai Antoine Ferchaud Pauillac Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-16 10:30:00
fin : 2026-10-16
Date(s) :
2026-10-16 2026-10-17
A l’occasion de Vignobles en Scène Osez une nouvelle façon de découvrir le vin ! Après une visite historique, entrez dans la Dark Room pour une dégustation immersive dans l’obscurité, avec un verre noir. Privés de la vue, vos sens se réveillent pour révéler les arômes et les secrets du vignoble.
Les 16 et 17 octobre à 10h30 et à 15h .
3 quai Antoine Ferchaud Pauillac 33250 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 85 75 51 26 visites@grandpuyducasse.fr
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English : Immersion sensorielle au Château Grand-Puy Ducasse
L’événement Immersion sensorielle au Château Grand-Puy Ducasse Pauillac a été mis à jour le 2026-07-11 par Gironde Tourisme
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