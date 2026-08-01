Marché nocturne et gourmand à Pauillac Quais Pauillac

Informations pratiques

Pauillac

Marché nocturne et gourmand à Pauillac

Quais Esplanade Lafayette Pauillac Gironde

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-20 18:00:00

fin : 2026-08-20

Date(s) :

2026-08-20

L’office de tourisme Médoc Vignoble vous informe

la Mairie de Pauillac vous propose un moment convivial autour de son marché nocturne et gourmand.

Venez rencontrer des artisans et producteurs locaux pour un bon moment entre amis ou en famille.

Animation musicale et ambiance festive.

Sur inscription pour les exposants. .

Quais Esplanade Lafayette Pauillac 33250 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 73 30 50 e.tauzier@mairie-pauillac.fr

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English : Marché nocturne et gourmand à Pauillac

L’événement Marché nocturne et gourmand à Pauillac Pauillac a été mis à jour le 2026-07-28 par OT Médoc-Vignoble