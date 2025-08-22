Music and Cook and Wine Pauillac
Music and Cook and Wine Pauillac vendredi 14 août 2026.
Music and Cook and Wine
Maison du Tourisme et du vin Pauillac Gironde
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14
fin : 2026-08-14
Date(s) :
2026-08-14
L’Office de Tourisme Médoc-Vignoble vous informe
Découvrez une soirée festive dans un cadre idyllique en bord d’estuaire !
Une ambiance simple et conviviale pour savourer les assiettes de producteurs locaux et rencontrer des viticulteurs du Médoc vins au verre, vente à la bouteille. concerts gratuits.
Entrée libre.
Informations détaillées à venir. .
Maison du Tourisme et du vin Pauillac 33250 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 59 03 08 contact@medocvignoble.com
English : Music and Cook and Wine
German : Music and Cook and Wine
Italiano :
Espanol : Music and Cook and Wine
L’événement Music and Cook and Wine Pauillac a été mis à jour le 2025-08-22 par OT Médoc-Vignoble