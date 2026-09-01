Informations pratiques

Pauillac

Forum des Associations de Pauillac

COSEC Pauillac Gironde

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12 14:30:00

fin : 2026-09-12 18:30:00

Date(s) :

2026-09-12

L’Office de Tourisme Médoc-Vignoble vous informe

le COSEC accueille le forum des associations de Pauillac.

sport, culture, loisir, solidarité, environnement, jeunesse,…. de nombreuses associations seront représentées.

Venez nombreux découvrir, rencontrer, vous informer et vous inscrire ! .

COSEC Pauillac 33250 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 73 30 50

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English : Forum des Associations de Pauillac

L’événement Forum des Associations de Pauillac Pauillac a été mis à jour le 2026-08-31 par OT Médoc-Vignoble