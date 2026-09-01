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AGENDA · Pauillac

Forum des Associations de Pauillac Pauillac

samedi 12 septembre 2026 · Pauillac

Forum des Associations de Pauillac Pauillac

Informations pratiques

Début
samedi 12 septembre 2026
Fin
samedi 12 septembre 2026
Heure de début
14:30:00
Adresse
COSEC
Ville
33250 Pauillac
Département
Gironde
Tarif
0 0 0 Gratuit

Pauillac

Forum des Associations de Pauillac

COSEC Pauillac Gironde

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 14:30:00
fin : 2026-09-12 18:30:00

Date(s) :
2026-09-12

L’Office de Tourisme Médoc-Vignoble vous informe
le COSEC accueille le forum des associations de Pauillac.
sport, culture, loisir, solidarité, environnement, jeunesse,…. de nombreuses associations seront représentées.
Venez nombreux découvrir, rencontrer, vous informer et vous inscrire !   .

COSEC Pauillac 33250 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 73 30 50 

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English : Forum des Associations de Pauillac

L’événement Forum des Associations de Pauillac Pauillac a été mis à jour le 2026-08-31 par OT Médoc-Vignoble

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