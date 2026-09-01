Forum des Associations de Pauillac Pauillac
samedi 12 septembre 2026 · Pauillac
Informations pratiques
Pauillac
Forum des Associations de Pauillac
COSEC Pauillac Gironde
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 14:30:00
fin : 2026-09-12 18:30:00
Date(s) :
2026-09-12
L’Office de Tourisme Médoc-Vignoble vous informe
le COSEC accueille le forum des associations de Pauillac.
sport, culture, loisir, solidarité, environnement, jeunesse,…. de nombreuses associations seront représentées.
Venez nombreux découvrir, rencontrer, vous informer et vous inscrire ! .
COSEC Pauillac 33250 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 73 30 50
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English : Forum des Associations de Pauillac
L’événement Forum des Associations de Pauillac Pauillac a été mis à jour le 2026-08-31 par OT Médoc-Vignoble
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