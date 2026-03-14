Concert Shaârghot + Solitaris + Ghost Dance Le Tube Seignosse

Concert Shaârghot + Solitaris + Ghost Dance

Le Tube Avenue des Arènes Seignosse Landes

Tarif : 31 – 31 – 31 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-28

fin : 2026-11-28

Date(s) :

2026-11-28

SHAÂRGHOT nous provient tout droit d’une dimension parallèle, cyber-punk et cauchemardesque. Pour compléter cette soirée musicale, les groupes Solitaris et Ghost Dance seront également présents.

Samedi 28 novembre 2026

Concert Shaârghot + Solitaris + Ghost Dance

Au Tube à Seignosse Océan.

Ouverture des portes à 20h.

SHAÂRGHOT nous provient tout droit d’une dimension parallèle, cyber-punk et cauchemardesque.

Armé de ses Shadows , il ravage la scène et imprègne chaque lieu de peinture noire dans une ambiance post-apocalyptique délirante. Véritable révélation de la scène indus–electro/punk, la créature a fait ses armes aux côtés de pointures du genre Little Big, Punish Yourself, Hocico, Ministry, Les Tambours du Bronx, Front 242…

Pour compléter cette soirée musicale, les groupes Solitaris et Ghost Dance seront également présents.

Tarif 31€

Assis/Debout ; placement libre

Billetterie en ligne. .

Le Tube Avenue des Arènes Seignosse 40510 Landes Nouvelle-Aquitaine

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English : Concert Shaârghot + Solitaris + Ghost Dance

SHAÂRGHOT comes to us straight from a nightmarish cyber-punk parallel dimension. The evening will be rounded off by bands Solitaris and Ghost Dance.

L’événement Concert Shaârghot + Solitaris + Ghost Dance Seignosse a été mis à jour le 2026-03-12 par OT Seignosse