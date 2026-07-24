Concert Shadsker Tribute to the Shadows Route de Kervougar Maël-Carhaix

Informations pratiques

Maël-Carhaix

Concert Shadsker Tribute to the Shadows

Route de Kervougar Parc de l’Etang des Sources Maël-Carhaix Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-16 17:00:00

fin : 2026-08-16

Date(s) :

2026-08-16

Les ShadsKer rendront hommage au groupe anglais de musique pop The Shadows. Lors de ce concert qui se déroule en plein air dans le magnifique cadre de l’Etang des Sources, Patrice, Bob et Jean-Louis feront revivre le son des Sixties. Un moment d’exception à partager.

Org. Le Chaudron des Arts .

Route de Kervougar Parc de l’Etang des Sources Maël-Carhaix 22340 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 37 43 54 56

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English :

L’événement Concert Shadsker Tribute to the Shadows Maël-Carhaix a été mis à jour le 2026-07-24 par Office de tourisme du Kreiz Breizh