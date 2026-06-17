Concert Slim Paul Lonely Stomp Boy Compolibat
Concert Slim Paul Lonely Stomp Boy Compolibat vendredi 3 juillet 2026.
Compolibat
Concert Slim Paul Lonely Stomp Boy
Compolibat Aveyron
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-03
fin : 2026-07-03
Date(s) :
2026-07-03
Concert Slim Paul Lonely Stomp Boy, à la grange du Cambon à 20 h. Tarifs 13 euros, 10 euros et 5 euros. Réservations 06 13 60 53 35. (Chantons sous les toits !)
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Compolibat 12350 Aveyron Occitanie +33 6 13 60 53 35
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English :
Slim Paul Lonely Stomp Boy concert at La Grange du Cambon at 8 p.m. Ticket prices: 13 euros, 10 euros, and 5 euros. Reservations: 06 13 60 53 35. (Let’s sing under the roof!)
L’événement Concert Slim Paul Lonely Stomp Boy Compolibat a été mis à jour le 2026-06-17 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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