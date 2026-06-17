Compolibat

Concert Slim Paul Lonely Stomp Boy

Compolibat Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-03

fin : 2026-07-03

Date(s) :

2026-07-03

Concert Slim Paul Lonely Stomp Boy, à la grange du Cambon à 20 h. Tarifs 13 euros, 10 euros et 5 euros. Réservations 06 13 60 53 35. (Chantons sous les toits !)

.

Compolibat 12350 Aveyron Occitanie +33 6 13 60 53 35

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Slim Paul Lonely Stomp Boy concert at La Grange du Cambon at 8 p.m. Ticket prices: 13 euros, 10 euros, and 5 euros. Reservations: 06 13 60 53 35. (Let’s sing under the roof!)

L’événement Concert Slim Paul Lonely Stomp Boy Compolibat a été mis à jour le 2026-06-17 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)