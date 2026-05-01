Concert SLUNKK Le Calmos Tartas

Tartas

Concert SLUNKK

Le Calmos 110 Place Gambetta Tartas Landes

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23

fin : 2026-05-23

Date(s) :

2026-05-23

Soirée concert incontournable à Tartas ! Le bar Le Calmos vous donne rendez-vous pour un live explosif avec le groupe SLUNKK.

Venez vibrer au rythme de ces musiciens survoltés et découvrez le son qui frappe à l’envers . Ambiance rock, conviviale et festive garantie pour votre sortie entre amis !

Préparez-vous à une soirée explosive dans la commune de Tartas !

Le bar Le Calmos vous invite à vibrer au rythme d’un concert live exceptionnel avec le groupe SLUNKK. Connus pour leur énergie débordante et leur devise accrocheuse, le son qui frappe à l’envers , ces quatre musiciens survoltés promettent de mettre le feu à la scène. Avec leur formation redoutablement efficace comprenant guitares, basse, batterie et chant, ils vous embarqueront dans un univers musical intense et résolument rock.

Que vous soyez amateur de sensations fortes ou tout simplement à la recherche d’une excellente soirée pour vous détendre entre amis autour d’un verre, cet événement est l’occasion parfaite pour décompresser.

Venez profiter de l’ambiance chaleureuse et unique de ce lieu incontournable de la ville, et laissez-vous totalement emporter par la puissance et la convivialité de la musique live ! .

Le Calmos 110 Place Gambetta Tartas 40400 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 73 54 48

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English : Concert SLUNKK

A must-see concert evening in Tartas! The bar Le Calmos invites you to an explosive live performance by the band SLUNKK.

Come and vibrate to the rhythm of these supercharged musicians and discover the sound that hits backwards . A rock’n’roll, friendly and festive atmosphere guaranteed for your outing with friends!

L’événement Concert SLUNKK Tartas a été mis à jour le 2026-05-08 par OT Tartas