Don du sang Salle Polyvalente Tartas mercredi 25 février 2026.
Don du sang
Salle Polyvalente 28 cours Saint Jacques Tartas Landes
Toute personne de 18 à 70 ans et en bonne santé peut donner son sang. Les malades comptent sur vous !
INFORMATIONS UTILES
• Prendre rdv https://dondesang.efs.sante.fr/
• Via l’application DON DE SANG à télécharger sur les téléphones
CONDITIONS AU DON
• Etre majeur et en bonne santé
• Ne pas venir à jeun
• Faire + de 50kg
• Présenter une pièce d’identité (papier ou numérisé) .
Salle Polyvalente 28 cours Saint Jacques Tartas 40400 Landes Nouvelle-Aquitaine
English : Don du sang
Anyone between the ages of 18 and 70 in good health can give blood. The sick are counting on you!
