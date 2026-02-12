Don du sang Salle Polyvalente Tartas

Don du sang

Salle Polyvalente 28 cours Saint Jacques Tartas Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-25

fin : 2026-02-25

Date(s) :

2026-02-25

Toute personne de 18 à 70 ans et en bonne santé peut donner son sang. Les malades comptent sur vous !

INFORMATIONS UTILES

• Prendre rdv https://dondesang.efs.sante.fr/

• Via l’application DON DE SANG à télécharger sur les téléphones

CONDITIONS AU DON

• Etre majeur et en bonne santé

• Ne pas venir à jeun

• Faire + de 50kg

• Présenter une pièce d’identité (papier ou numérisé) .

Salle Polyvalente 28 cours Saint Jacques Tartas 40400 Landes Nouvelle-Aquitaine

English : Don du sang

Anyone between the ages of 18 and 70 in good health can give blood. The sick are counting on you!

