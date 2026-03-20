Concert Sniper Le Tube Seignosse
Concert Sniper Le Tube Seignosse jeudi 20 août 2026.
Concert Sniper
Le Tube Avenue des Arènes Seignosse Landes
Tarif : 33 – 33 – 33 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-20
fin : 2026-08-20
Date(s) :
2026-08-20
Sniper débarque au Tube pour un concert exceptionnel le 20 août, et on vous attend au rendez-vous !
Jeudi 20 août
Concert Sniper
Tube, Seignosse
Ouverture des portes à 19h.
Groupe fondateur du rap français, Sniper voit le jour en 1997 dans le Val-d’Oise autour d’Aketo, Tunisiano, Blacko et du DJ Boudj. Avec des albums marquants comme Du rire aux larmes, Gravé dans la roche et Trait pour trait, le groupe impose un rap engagé, entre vécu des cités et critique sociale.
En 2026, Aketo et Tunisiano reviennent sur scène en duo pour une tournée qui remet les classiques de Sniper au cœur du live, avec la même énergie et la même authenticité.
Sniper débarque au Tube pour un concert exceptionnel le 20 août, et on vous attend au rendez-vous !
Tarif 33€
Assis/debout ; placement libre.
Billetterie en ligne. .
Le Tube Avenue des Arènes Seignosse 40510 Landes Nouvelle-Aquitaine
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English : Concert Sniper
Sniper is coming to Le Tube for a special concert on August 20, and we’re looking forward to seeing you there!
L’événement Concert Sniper Seignosse a été mis à jour le 2026-03-17 par OT Seignosse