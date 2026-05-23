Concert So Floyd From Pompeii to Pulse Centre International de Deauville Deauville

Deauville

Concert So Floyd From Pompeii to Pulse

Centre International de Deauville 1 avenue Lucien Barrière Deauville Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-11 20:30:00

fin : 2026-12-11

Date(s) :

2026-12-11

Dès les premières notes, une évidence s’impose celle de retrouver l’univers de Pink Floyd, qui a profondément marqué l’histoire du rock, dans toute son ampleur et son intensité.

Dès les premières notes, une évidence s’impose celle de retrouver l’univers de Pink Floyd, qui a profondément marqué l’histoire du rock, dans toute son ampleur et son intensité.

Bien plus qu’un hommage, le spectacle restitue la richesse, la profondeur et la force évocatrice d’un répertoire devenu intemporel. De l’atmosphère minérale de Pompeii à la dimension spectaculaire de Pulse , ce voyage trace une ligne musicale claire, faite de contrastes, de tensions, de fulgurances rock et de paysages sonores inoubliables.

Sur scène, les textures s’étirent, les silences respirent, les montées s’imposent, jusqu’à installer cette sensation unique, presque hypnotique, qui a fait la singularité de Pink Floyd.

Les titres cultes s’enchaînent: Echoes , One of These Days , Wish You Were Here , Time , Money , Another Brick in the Wall , Shine On You Crazy Diamond … .

Centre International de Deauville 1 avenue Lucien Barrière Deauville 14800 Calvados Normandie

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English : Concert So Floyd From Pompeii to Pulse

From the very first notes, it’s obvious that we’re back in the world of Pink Floyd, a band that has had a profound impact on the history of rock, in all its breadth and intensity.

L’événement Concert So Floyd From Pompeii to Pulse Deauville a été mis à jour le 2026-05-20 par OT SPL Deauville