Penmarch

Concert So Gospel Tour 2026

Rue de l’Église Penmarch Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-06

fin : 2026-08-06

Date(s) :

2026-08-06

Fondé en 2009, So Gospel est un groupe né d’une passion profonde pour le gospel.

Composé d’une dizaine de chanteurs issus des plus grandes chorales de France, le groupe a déjà donné plus de 550 concerts, rassemblant

150 000 spectateurs en France et à l’international.

Porté par des valeurs d’amour, d’espoir et de foi, So Gospel mêle avec énergie le gospel aux influences jazz, soul et RnB, revisitant aussi bien

les grands classiques que des titres contemporains tels que “Oh when the Saints” “Let my people go” entre autres.

Billets en vente: Fnac, Carrefour, Auchan, Cora Intermarché, Super U

Réservations en ligne:www.sogospel.fr ; www.weezevent.com ; www.sogospel.fr; www.fnac.com;www.carrefour.fr– www.francebillet.com ; www.ticketnet.fr

Réservations dans les lieux habituels: AUCHAN, CORA, CULTURA, E.LECLERC. .

Rue de l’Église Penmarch 29760 Finistère Bretagne +33 2 98 82 37 99

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English :

L’événement Concert So Gospel Tour 2026 Penmarch a été mis à jour le 2026-06-09 par OT Destination Pays Bigouden