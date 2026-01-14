Troc et puces des Cormorans sportifs Stade Municipal Jos Péron Penmarch
Troc et puces des Cormorans sportifs Stade Municipal Jos Péron Penmarch dimanche 26 juillet 2026.
Troc et puces des Cormorans sportifs
Stade Municipal Jos Péron 96 Rue de Kerontec Penmarch Finistère
Début : 2026-07-26 09:00:00
fin : 2026-07-26 18:00:00
2026-07-26
L’équipe des cormorans sportifs vous invite à sa grande brocante d’été ! Venez chiner dans une ambiance conviviale et familiale. Vous y trouverez des objets d’occasion, vêtements, jouets, déco, livres, collections… De 200 à 300 exposants.
Sur place restauration et buvette, parking gratuit à proximité .
Stade Municipal Jos Péron 96 Rue de Kerontec Penmarch 29760 Finistère Bretagne +33 2 98 58 51 59
