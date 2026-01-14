Troc et puces des Cormorans sportifs Stade Municipal Jos Péron Penmarch

Troc et puces des Cormorans sportifs

Stade Municipal Jos Péron 96 Rue de Kerontec Penmarch Finistère

Début : 2026-07-26 09:00:00

fin : 2026-07-26 18:00:00

2026-07-26

L’équipe des cormorans sportifs vous invite à sa grande brocante d’été ! Venez chiner dans une ambiance conviviale et familiale. Vous y trouverez des objets d’occasion, vêtements, jouets, déco, livres, collections… De 200 à 300 exposants.

Sur place restauration et buvette, parking gratuit à proximité .

