Olemps

Concert Solidaire au Profit du Téléthon à Olemps

salle 7-77, rue de la 7-77 Olemps Aveyron

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-05-10

fin : 2026-05-10

Date(s) :

2026-05-10

Le Club des Alertes d’Olemps vous invite à un après-midi musical placé sous le signe de la générosité et du chant choral. Venez nombreux soutenir une noble cause ! Dimanche 10 mai 2026 à 16h00, Salle 7-77.

Deux ensembles vocaux se réuniront pour vous offrir une prestation riche et variée L’Ensemble Polyphonique d’Espalion et la Chorale du Vallon de Marcillac, placés sous la direction de Bernard Delay, accompagnés à l’orgue par Jérôme Rouzaud. La chorale Les Alertes d’Olemps, dirigée par Emilie Combret, cheffe de chœur et musicienne.

L’intégralité des bénéfices sera reversée au Téléthon. .

salle 7-77, rue de la 7-77 Olemps 12510 Aveyron Occitanie +33 5 65 75 51 00

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English :

The Club des Alertes d?Olemps invites you to a musical afternoon of generosity and choral singing. Come one, come all to support a noble cause! Sunday, May 10, 2026 at 4pm, Salle 7-77.

L’événement Concert Solidaire au Profit du Téléthon à Olemps Olemps a été mis à jour le 2026-04-25 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)