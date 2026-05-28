Concert solidaire de la Chorale Chœur à Cœur Normand Sall’in Cabourg

Cabourg

Concert solidaire de la Chorale Chœur à Cœur Normand

Sall’in 43 Avenue de l’Hippodrome Cabourg Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-25 20:00:00

fin : 2026-06-25

Date(s) :

2026-06-25

La chorale Chœur à Cœur Normand propose un concert solidaire, en partenariat avec l’association Clown en Cœur. Un moment musical placé sous le signe du partage et de la générosité, où les voix s’unissent pour une belle cause.

La chorale Chœur à Cœur Normand propose un concert solidaire, en partenariat avec l’association Clown en Cœur. Un moment musical a capella placé sous le signe du partage et de la générosité, où les voix s’unissent pour une belle cause.

Participation au chapeau. .

Sall’in 43 Avenue de l’Hippodrome Cabourg 14390 Calvados Normandie +33 6 20 54 18 98 choraleccn@gmail.com

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English : Concert solidaire de la Chorale Chœur à Cœur Normand

The Chœur à Cœur Normand choir is putting on a solidarity concert in partnership with the Clown en Coeur association. A musical moment of sharing and generosity, where voices unite for a worthy cause.

L’événement Concert solidaire de la Chorale Chœur à Cœur Normand Cabourg a été mis à jour le 2026-05-26 par OT Cabourg