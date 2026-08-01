Concert solidaire Théâtre de verdure du Rooy Salies-de-Béarn

Informations pratiques

Salies-de-Béarn

Concert solidaire

Théâtre de verdure du Rooy Boulevard du Général Lanabère Salies-de-Béarn Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-30 16:00:00

fin : 2026-08-30 22:00:00

Date(s) :

2026-08-30

Venez soutenir les sinistrés de Gironde ! Tous les bénéfices des entrées seront remis à la commune Le Porge (achat des fournitures et des équipements scolaires et aide aux animaux domestiques et faune sauvage).

En cas de pluie, repli à la salle Jean Monnet. .

Théâtre de verdure du Rooy Boulevard du Général Lanabère Salies-de-Béarn 64270 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 38 00 40

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English : Concert solidaire

L’événement Concert solidaire Salies-de-Béarn a été mis à jour le 2026-08-13 par OT Béarn des Gaves