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Concert solidaire Théâtre de verdure du Rooy Salies-de-Béarn

dimanche 30 août 2026 · Théâtre de verdure du Rooy · Salies-de-Béarn

Concert solidaire Théâtre de verdure du Rooy Salies-de-Béarn

Informations pratiques

Début
dimanche 30 août 2026
Fin
lundi 31 août 2026
Heure de début
16:00:00
Lieu
Théâtre de verdure du Rooy
Adresse
Boulevard du Général Lanabère
Ville
64270 Salies-de-Béarn
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif
0 0

Salies-de-Béarn

Concert solidaire

Théâtre de verdure du Rooy Boulevard du Général Lanabère Salies-de-Béarn Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-30 16:00:00
fin : 2026-08-30 22:00:00

Date(s) :
2026-08-30

Venez soutenir les sinistrés de Gironde ! Tous les bénéfices des entrées seront remis à la commune Le Porge (achat des fournitures et des équipements scolaires et aide aux animaux domestiques et faune sauvage).
En cas de pluie, repli à la salle Jean Monnet.   .

Théâtre de verdure du Rooy Boulevard du Général Lanabère Salies-de-Béarn 64270 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 38 00 40 

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English : Concert solidaire

L’événement Concert solidaire Salies-de-Béarn a été mis à jour le 2026-08-13 par OT Béarn des Gaves

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