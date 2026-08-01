Concert solidaire Théâtre de verdure du Rooy Salies-de-Béarn
dimanche 30 août 2026 · Théâtre de verdure du Rooy · Salies-de-Béarn
Informations pratiques
Salies-de-Béarn
Concert solidaire
Théâtre de verdure du Rooy Boulevard du Général Lanabère Salies-de-Béarn Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-30 16:00:00
fin : 2026-08-30 22:00:00
Date(s) :
2026-08-30
Venez soutenir les sinistrés de Gironde ! Tous les bénéfices des entrées seront remis à la commune Le Porge (achat des fournitures et des équipements scolaires et aide aux animaux domestiques et faune sauvage).
En cas de pluie, repli à la salle Jean Monnet. .
Théâtre de verdure du Rooy Boulevard du Général Lanabère Salies-de-Béarn 64270 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 38 00 40
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English : Concert solidaire
L’événement Concert solidaire Salies-de-Béarn a été mis à jour le 2026-08-13 par OT Béarn des Gaves
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