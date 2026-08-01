Exposition ouvrages du vivant RDC de la Mairie Salies-de-Béarn

Informations pratiques

Salies-de-Béarn

Exposition ouvrages du vivant

RDC de la Mairie Place du Bayaà Salies-de-Béarn Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-18

fin : 2026-09-06

Date(s) :

2026-08-18

A rebours d’une vision dominatrice du monde, Ouvrages du vivant rappelle la place relative de l’humain dans l’immense chaîne des transformations terrestres. Ces sculptures ne représentent pas la nature elles en prolongent les forces. L’œuvre de Guy Foucat, sculpteur, invite à contempler la sculpture non comme un objet clos, mais comme la trace active d’un vivant en perpétuelle métamorphose.

Une exposition riche d’émotions … .

RDC de la Mairie Place du Bayaà Salies-de-Béarn 64270 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 38 00 40

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English : Exposition ouvrages du vivant

L’événement Exposition ouvrages du vivant Salies-de-Béarn a été mis à jour le 2026-08-07 par OT Béarn des Gaves