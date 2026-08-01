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Exposition ouvrages du vivant RDC de la Mairie Salies-de-Béarn

mardi 18 août 2026 · RDC de la Mairie · Salies-de-Béarn

Exposition ouvrages du vivant RDC de la Mairie Salies-de-Béarn

Informations pratiques

Début
mardi 18 août 2026
Fin
dimanche 6 septembre 2026
Lieu
RDC de la Mairie
Adresse
Place du Bayaà
Ville
64270 Salies-de-Béarn
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif
0 0 0 Gratuit

Salies-de-Béarn

Exposition ouvrages du vivant

RDC de la Mairie Place du Bayaà Salies-de-Béarn Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-18
fin : 2026-09-06

Date(s) :
2026-08-18

A rebours d’une vision dominatrice du monde, Ouvrages du vivant rappelle la place relative de l’humain dans l’immense chaîne des transformations terrestres. Ces sculptures ne représentent pas la nature elles en prolongent les forces. L’œuvre de Guy Foucat, sculpteur, invite à contempler la sculpture non comme un objet clos, mais comme la trace active d’un vivant en perpétuelle métamorphose.
Une exposition riche d’émotions …   .

RDC de la Mairie Place du Bayaà Salies-de-Béarn 64270 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 38 00 40 

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English : Exposition ouvrages du vivant

L’événement Exposition ouvrages du vivant Salies-de-Béarn a été mis à jour le 2026-08-07 par OT Béarn des Gaves

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