Exposition ouvrages du vivant RDC de la Mairie Salies-de-Béarn
mardi 18 août 2026 · RDC de la Mairie · Salies-de-Béarn
Informations pratiques
Salies-de-Béarn
Exposition ouvrages du vivant
RDC de la Mairie Place du Bayaà Salies-de-Béarn Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-18
fin : 2026-09-06
Date(s) :
2026-08-18
A rebours d’une vision dominatrice du monde, Ouvrages du vivant rappelle la place relative de l’humain dans l’immense chaîne des transformations terrestres. Ces sculptures ne représentent pas la nature elles en prolongent les forces. L’œuvre de Guy Foucat, sculpteur, invite à contempler la sculpture non comme un objet clos, mais comme la trace active d’un vivant en perpétuelle métamorphose.
Une exposition riche d’émotions … .
RDC de la Mairie Place du Bayaà Salies-de-Béarn 64270 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 38 00 40
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English : Exposition ouvrages du vivant
L’événement Exposition ouvrages du vivant Salies-de-Béarn a été mis à jour le 2026-08-07 par OT Béarn des Gaves
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