DJ Cachaça en concert au Chalet Place du Jardin Public Salies-de-Béarn

Informations pratiques

Salies-de-Béarn

DJ Cachaça en concert au Chalet

Place du Jardin Public Le Chalet Salies-de-Béarn Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-14 20:00:00

fin : 2026-08-14

Date(s) :

2026-08-14

C’est la soirée blanche au Chalet en compagnie du DJ Cachaça !!! Seul ou accompagné, venez profiter de ce moment convivial et festif ! Pensez à réserver votre table car succès assuré ! .

Place du Jardin Public Le Chalet Salies-de-Béarn 64270 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 7 86 30 95 91

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English : DJ Cachaça en concert au Chalet

L’événement DJ Cachaça en concert au Chalet Salies-de-Béarn a été mis à jour le 2026-07-26 par OT Béarn des Gaves