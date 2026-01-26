Tournoi de pelote basque en Joko-Garbi Rue Saint-Martin Salies-de-Béarn

Tournoi de pelote basque en Joko-Garbi

Rue Saint-Martin Fronton Saint-Martin Salies-de-Béarn Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-11

fin : 2026-08-11

Date(s) :

2026-08-11

Le joko-garbi (jeu propre en basque) se différencie du grand chistera par son gant plus court et moins profond, ce qui rend le jeu plus vif. Ce jeu se joue par équipe de trois joueurs quand il est pratiqué en plein air.

Vous êtes curieux de découvrir la discipline, vous avez envie de passer un bon moment ? Alors rendez-vous dans les gradins de l’école de pelote au fronton Saint-Martin dès 18h30 ! .

Rue Saint-Martin Fronton Saint-Martin Salies-de-Béarn 64270 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 86 47 42 70

