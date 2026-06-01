Visite commentée Salies, une histoire salée, une légende et sa vie thermale Place du Bayaà Salies-de-Béarn

Salies-de-Béarn

Visite commentée Salies, une histoire salée, une légende et sa vie thermale

Place du Bayaà Devant la maison des parts prenants Salies-de-Béarn Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-12 18:00:00

fin : 2026-08-12

Date(s) :

2026-08-12

Découvrir Salies à travers ses anecdotes, c’est remonter le temps et découvrir Salies à travers mille visages l’association Archéo 2 Gaves vous fera vivre leur passion de l’histoire et de l’archéologie au détour d’une ruelle, tantôt les yeux levés vers les toits pointus de Salies, tantôt le regard baissé en direction d’un lieu emprunt d’histoires… Vous avez près de 4000 ans d’histoire à parcourir alors, aiguisez votre curiosité en leur compagnie, vous ne serez pas déçus ! .

Place du Bayaà Devant la maison des parts prenants Salies-de-Béarn 64270 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 24 73 82 97

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English : Visite commentée Salies, une histoire salée, une légende et sa vie thermale

L’événement Visite commentée Salies, une histoire salée, une légende et sa vie thermale Salies-de-Béarn a été mis à jour le 2026-06-01 par OT Béarn des Gaves