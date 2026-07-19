Jeux à Salies en nocturne Salies-de-Béarn
mardi 18 août 2026 · Salies-de-Béarn
Informations pratiques
Salies-de-Béarn
Jeux à Salies en nocturne
Place du Bayaà Salies-de-Béarn Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-18 19:30:00
fin : 2026-08-18
Date(s) :
2026-08-18
Le Moment vous a concocté un été ludique en accompagnement des nombreuses animations prévues pour les soirées aoûtiennes de Salies en Nocturne. Retrouvez-nous avec vos amis et /ou votre famille autour des jeux de plateaux pour tous les âges.
Inscription obligatoire sur contact@lemomentlibrairie.fr ou au 09 86 33 55 31. .
Place du Bayaà Salies-de-Béarn 64270 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 9 86 33 55 31 contact@lemomentlibrairie.fr
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English : Jeux à Salies en nocturne
L’événement Jeux à Salies en nocturne Salies-de-Béarn a été mis à jour le 2026-07-16 par OT Béarn des Gaves
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