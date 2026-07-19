Visite atypique de Salies par les salisiens ! Salle de la mude Salies-de-Béarn

Informations pratiques

Salies-de-Béarn

Visite atypique de Salies par les salisiens !

Salle de la mude 14 Rue des Puits Salants Salies-de-Béarn Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-09 09:30:00

fin : 2026-08-09

Date(s) :

2026-08-09

RDV pour fêter la diversité, celle des plantes et celle des langues et cultures !

Pour célébrer les plantes et leur richesse, c’est en compagnie de Marie Baudoin, ethno-botaniste et artiste que nous collecterons des spécimens dans les lieux emblématiques de la ville et rechercherons leurs noms savants ou populaires, leurs habitats, leur résistance. Avec la récolte nous nous initierons à l’impression directe .

David Grosclaude débattra de l’importance de cultiver la diversité et de la préserver. Il présentera son livre, paru ce printemps, La diversité pour survivre au réchauffement climatique et au refroidissement culturel”.

Au programme

9h30 place de la Mude café d’accueil.

9h45 parcours de collecte avec Marie Baudoin.

11h30 rencontre avec David Grosclaude.

12h30 pot de l’amitié.

13h auberge espagnole.

Ces visites ont l’originalité de se dérouler en occitan béarnais. .

Salle de la mude 14 Rue des Puits Salants Salies-de-Béarn 64270 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine lo.topin.de.lenga@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Visite atypique de Salies par les salisiens !

L’événement Visite atypique de Salies par les salisiens ! Salies-de-Béarn a été mis à jour le 2026-07-16 par OT Béarn des Gaves