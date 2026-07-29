Concert au Chalet avec Sing Alone tunes Le Chalet Salies-de-Béarn

Informations pratiques

Salies-de-Béarn

Concert au Chalet avec Sing Alone tunes

Le Chalet 1 boulevard Saint-Guily Salies-de-Béarn Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-08 20:00:00

fin : 2026-08-08

Date(s) :

2026-08-08

Seul ou accompagné, venez profiter de la nouvelle soirée du Chalet chantons ensemble des tubes français et internationaux. Pensez à réserver une table ! .

Le Chalet 1 boulevard Saint-Guily Salies-de-Béarn 64270 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 7 86 30 95 91

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English : Concert au Chalet avec Sing Alone tunes

L’événement Concert au Chalet avec Sing Alone tunes Salies-de-Béarn a été mis à jour le 2026-07-24 par OT Béarn des Gaves