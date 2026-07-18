Rencontre Occitanie avec David Grosclaude Le Moment Librairie Salies-de-Béarn

Informations pratiques

Salies-de-Béarn

Rencontre Occitanie avec David Grosclaude

Le Moment Librairie 3 place du Bayaà Salies-de-Béarn Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-09 11:30:00

fin : 2026-08-09

Date(s) :

2026-08-09

Fêtons la diversité, celle des plantes, des langues et des cultures grâce à la nouvelle journée Salias peus salièrs co-organisée par l’ACAS et lo Topin de lenga.

A l’issue de la visite-récolte et avant un repas partagé, arrêtez-vous au Moment Librairie pour débattre avec David Grosclaude autour de son livre La diversité pour survivre au réchauffement climatique et au refroidissement culturel . Des échanges riches mais non sans humour, en occitan béarnais et en français grâce aux nombreux topinetas et topinets présents.

Pour connaître le programme complet de la journée Salias peus salièrs , rendez-vous à l’office du tourisme de Salies-de-Béarn. .

Le Moment Librairie 3 place du Bayaà Salies-de-Béarn 64270 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 9 86 33 55 31 contact@lemomentlibrairie.fr

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English : Rencontre Occitanie avec David Grosclaude

L’événement Rencontre Occitanie avec David Grosclaude Salies-de-Béarn a été mis à jour le 2026-07-16 par OT Béarn des Gaves