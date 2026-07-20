Informations pratiques

Suin

Concert SOMMETS ROMANTIQUES Musique de Chambre

Église Notre-Dame de l’Assomption Suin Saône-et-Loire

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-05

fin : 2026-08-05

Date(s) :

2026-08-05

Concert SOMMETS ROMANTIQUES Musique de Chambre

Clarinette et cordes

BRAHMS Quintette pour clarinette et cordes op.115

(entracte)

BRUCH Romance pour alto et cordes op.85

TCHAIKOVSKI Sextuor à cordes op.70 Souvenir de Florence

Tibi Cziger, clarinette Grégoire Torossian, violon Çigdem Tunçelli, violon Guy Ben Ziony, alto Dana Zemtsov, alto Guillaume Martigné, violoncelle Quatuor Arethusa (Daniel Rowland, violon Floor Le Coultre, violon, Dana Zemtsov, alto Maja Bogdanovic, violoncelle) Cédric Carlier, contrebasse

Festival Musique en Charolais-Brionnais du 1er au 9 août 2026

22 concerts de piano et musique de chambre avec des artistes de renommée internationale, dans les plus belles églises romanes du territoire ! Autour des concerts, des promenades patrimoniales, des ateliers et moments musicaux gratuits pour tous les publics, des rendez-vous gourmands et gastronomiques, à savourer entre amis ou en famille !

Programme complet www.musique-en-charolais-brionnais.com .

Église Notre-Dame de l’Assomption Suin 71220 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 7 68 01 04 86 musique.en.charolais.brionnais@gmail.com

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English : Concert SOMMETS ROMANTIQUES Musique de Chambre

L’événement Concert SOMMETS ROMANTIQUES Musique de Chambre Suin a été mis à jour le 2026-07-20 par LA CLAYETTE CHAUFFAILLES │ OT Sud Brionnais