Concert SOMMETS ROMANTIQUES Musique de Chambre Suin
mercredi 5 août 2026 · Suin
Informations pratiques
Suin
Concert SOMMETS ROMANTIQUES Musique de Chambre
Église Notre-Dame de l’Assomption Suin Saône-et-Loire
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Tarif enfant
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-05
fin : 2026-08-05
Date(s) :
2026-08-05
Concert SOMMETS ROMANTIQUES Musique de Chambre
Clarinette et cordes
BRAHMS Quintette pour clarinette et cordes op.115
(entracte)
BRUCH Romance pour alto et cordes op.85
TCHAIKOVSKI Sextuor à cordes op.70 Souvenir de Florence
Tibi Cziger, clarinette Grégoire Torossian, violon Çigdem Tunçelli, violon Guy Ben Ziony, alto Dana Zemtsov, alto Guillaume Martigné, violoncelle Quatuor Arethusa (Daniel Rowland, violon Floor Le Coultre, violon, Dana Zemtsov, alto Maja Bogdanovic, violoncelle) Cédric Carlier, contrebasse
Festival Musique en Charolais-Brionnais du 1er au 9 août 2026
22 concerts de piano et musique de chambre avec des artistes de renommée internationale, dans les plus belles églises romanes du territoire ! Autour des concerts, des promenades patrimoniales, des ateliers et moments musicaux gratuits pour tous les publics, des rendez-vous gourmands et gastronomiques, à savourer entre amis ou en famille !
Programme complet www.musique-en-charolais-brionnais.com .
Église Notre-Dame de l’Assomption Suin 71220 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 7 68 01 04 86 musique.en.charolais.brionnais@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Concert SOMMETS ROMANTIQUES Musique de Chambre
L’événement Concert SOMMETS ROMANTIQUES Musique de Chambre Suin a été mis à jour le 2026-07-20 par LA CLAYETTE CHAUFFAILLES │ OT Sud Brionnais
À voir aussi à Suin (Saône-et-Loire)
- Promenade PAYSAGES & ROCHES Suin 9 août 2026
- Concert CELLISSIMO • Récital violoncelle et contrebasse Suin 9 août 2026