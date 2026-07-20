Promenade PAYSAGES & ROCHES Suin
dimanche 9 août 2026 · Suin
Informations pratiques
Suin
Promenade PAYSAGES & ROCHES
Butte de Suin Suin Saône-et-Loire
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Tarif enfant
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-09 10:00:00
fin : 2026-08-09 11:30:00
Date(s) :
2026-08-09
Promenade PAYSAGES & ROCHES
Lecture de paysage, avec le géologue Henri Bonnot
Festival Musique en Charolais-Brionnais du 1er au 9 août 2026
22 concerts de piano et musique de chambre avec des artistes de renommée internationale, dans les plus belles églises romanes du territoire ! Autour des concerts, des promenades patrimoniales, des ateliers et moments musicaux gratuits pour tous les publics, des rendez-vous gourmands et gastronomiques, à savourer entre amis ou en famille !
Programme complet www.musique-en-charolais-brionnais.com .
Butte de Suin Suin 71220 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 7 68 01 04 86 musique.en.charolais.brionnais@gmail.com
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English : Promenade PAYSAGES & ROCHES
L’événement Promenade PAYSAGES & ROCHES Suin a été mis à jour le 2026-07-20 par LA CLAYETTE CHAUFFAILLES │ OT Sud Brionnais