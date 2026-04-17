Concert Sous la peau Kersaint en Landunvez Landunvez

Landunvez

Concert Sous la peau

Kersaint en Landunvez Chapelle de Kersaint Landunvez Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-22 20:30:00

fin : 2026-07-22 21:40:00

Date(s) :

2026-07-22

Le Quatuor Présages naît de la rencontre de quatre chanteuses aux univers singuliers et affirmés, réunies par l’envie de partager leur vision, leur interprétation et leur lecture d’un répertoire transformé et agrégé en un geste commun.

Diana Soh et le Quatuor Présages se lancent le défi de questionner les genres, les styles et les époques dans un programme continu d’une heure dix, mêlant musique populaire, traditionnelle et contemporaine.

Avec

Julie Mathevet Soprano

Marion Tassou SOPRANO

Fiona Mcgown Mezzo

Anaïs Bertrand Mezzo

Diana Soh Arrangements et écriture .

Kersaint en Landunvez Chapelle de Kersaint Landunvez 29840 Finistère Bretagne +33 6 67 62 86 43

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Concert Sous la peau

L’événement Concert Sous la peau Landunvez a été mis à jour le 2026-04-17 par OT IROISE BRETAGNE