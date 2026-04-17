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Concert Sous la peau Kersaint en Landunvez Landunvez

Concert Sous la peau Kersaint en Landunvez Landunvez mercredi 22 juillet 2026.

Lieu : Kersaint en Landunvez

Adresse : Chapelle de Kersaint

Ville : 29840 Landunvez

Département : Finistère

Début : mercredi 22 juillet 2026

Fin : mercredi 22 juillet 2026

Heure de début : 20:30:00

Tarif :

Landunvez

Concert Sous la peau

Kersaint en Landunvez Chapelle de Kersaint Landunvez Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22 20:30:00
fin : 2026-07-22 21:40:00

Date(s) :
2026-07-22

Le Quatuor Présages naît de la rencontre de quatre chanteuses aux univers singuliers et affirmés, réunies par l’envie de partager leur vision, leur interprétation et leur lecture d’un répertoire transformé et agrégé en un geste commun.
Diana Soh et le Quatuor Présages se lancent le défi de questionner les genres, les styles et les époques dans un programme continu d’une heure dix, mêlant musique populaire, traditionnelle et contemporaine.
Avec
Julie Mathevet Soprano
Marion Tassou SOPRANO
Fiona Mcgown Mezzo
Anaïs Bertrand Mezzo
Diana Soh Arrangements et écriture   .

Kersaint en Landunvez Chapelle de Kersaint Landunvez 29840 Finistère Bretagne +33 6 67 62 86 43 

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English : Concert Sous la peau

L’événement Concert Sous la peau Landunvez a été mis à jour le 2026-04-17 par OT IROISE BRETAGNE

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