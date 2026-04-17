Concert Sous la peau Kersaint en Landunvez Landunvez
Concert Sous la peau Kersaint en Landunvez Landunvez mercredi 22 juillet 2026.
Landunvez
Concert Sous la peau
Kersaint en Landunvez Chapelle de Kersaint Landunvez Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22 20:30:00
fin : 2026-07-22 21:40:00
Date(s) :
2026-07-22
Le Quatuor Présages naît de la rencontre de quatre chanteuses aux univers singuliers et affirmés, réunies par l’envie de partager leur vision, leur interprétation et leur lecture d’un répertoire transformé et agrégé en un geste commun.
Diana Soh et le Quatuor Présages se lancent le défi de questionner les genres, les styles et les époques dans un programme continu d’une heure dix, mêlant musique populaire, traditionnelle et contemporaine.
Avec
Julie Mathevet Soprano
Marion Tassou SOPRANO
Fiona Mcgown Mezzo
Anaïs Bertrand Mezzo
Diana Soh Arrangements et écriture .
Kersaint en Landunvez Chapelle de Kersaint Landunvez 29840 Finistère Bretagne +33 6 67 62 86 43
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English : Concert Sous la peau
L’événement Concert Sous la peau Landunvez a été mis à jour le 2026-04-17 par OT IROISE BRETAGNE
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