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AGENDA · Jonzac

Concert Sous les Cerisiers au casino Zac du Val de Seugne Jonzac

vendredi 18 septembre 2026 · Zac du Val de Seugne · Jonzac

Informations pratiques

Début
vendredi 18 septembre 2026
Fin
vendredi 18 septembre 2026
Heure de début
20:00:00
Lieu
Zac du Val de Seugne
Adresse
Casino de Jonzac
Ville
17500 Jonzac
Département
Charente-Maritime
Tarif

Jonzac

Concert Sous les Cerisiers au casino

Zac du Val de Seugne Casino de Jonzac Jonzac Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-18 20:00:00
fin : 2026-09-18

Date(s) :
2026-09-18

Sous les cerisiers est un duo acoustique qui revisite la pop et le jazz/swing avec une touche moderne et pleine de fraîcheur.
Leur musique crée une atmosphère vivante, chaleureuse et légère.
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Zac du Val de Seugne Casino de Jonzac Jonzac 17500 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 48 16 16  contact@casino-jonzac.net

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English :

Sous les cerisiers is an acoustic duo that puts a fresh, modern spin on pop and jazz/swing.
Their music creates a lively, warm, and lighthearted atmosphere.

L’événement Concert Sous les Cerisiers au casino Jonzac a été mis à jour le 2026-09-01 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge

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