Concert Sous les Cerisiers au casino Zac du Val de Seugne Jonzac
vendredi 18 septembre 2026 · Zac du Val de Seugne · Jonzac
Informations pratiques
Jonzac
Concert Sous les Cerisiers au casino
Zac du Val de Seugne Casino de Jonzac Jonzac Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-18 20:00:00
fin : 2026-09-18
Date(s) :
2026-09-18
Sous les cerisiers est un duo acoustique qui revisite la pop et le jazz/swing avec une touche moderne et pleine de fraîcheur.
Leur musique crée une atmosphère vivante, chaleureuse et légère.
.
Zac du Val de Seugne Casino de Jonzac Jonzac 17500 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 48 16 16 contact@casino-jonzac.net
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Sous les cerisiers is an acoustic duo that puts a fresh, modern spin on pop and jazz/swing.
Their music creates a lively, warm, and lighthearted atmosphere.
L’événement Concert Sous les Cerisiers au casino Jonzac a été mis à jour le 2026-09-01 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge
À voir aussi à Jonzac (Charente-Maritime)
- Concert Chorale Tapage Instant musical Théâtre du Château Jonzac 9 septembre 2026
- Visite sensorielle Un Châtelet, cinq sens, mille émotions Office de tourisme de Jonzac Jonzac 10 septembre 2026
- Concert caritatif Apé’Rose 3ème édition Thermes de Jonzac Jonzac 12 septembre 2026
- Trail semi urbain Parc des Expositions Jonzac 13 septembre 2026
- Bourse multi-collections rue du château Jonzac 13 septembre 2026