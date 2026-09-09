Concert Sous les Cerisiers au casino Zac du Val de Seugne Jonzac

Informations pratiques

Jonzac

Concert Sous les Cerisiers au casino

Zac du Val de Seugne Casino de Jonzac Jonzac Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-18 20:00:00

fin : 2026-09-18

Date(s) :

2026-09-18

Sous les cerisiers est un duo acoustique qui revisite la pop et le jazz/swing avec une touche moderne et pleine de fraîcheur.

Leur musique crée une atmosphère vivante, chaleureuse et légère.

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Zac du Val de Seugne Casino de Jonzac Jonzac 17500 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 48 16 16 contact@casino-jonzac.net

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English :

Sous les cerisiers is an acoustic duo that puts a fresh, modern spin on pop and jazz/swing.

Their music creates a lively, warm, and lighthearted atmosphere.

L’événement Concert Sous les Cerisiers au casino Jonzac a été mis à jour le 2026-09-01 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge