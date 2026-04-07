Concert spectacle Payan’ez vous Poussanges
Concert spectacle Payan’ez vous Poussanges dimanche 26 juillet 2026.
Poussanges
Concert spectacle Payan’ez vous
Poussanges Creuse
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-26 18:00:00
fin : 2026-07-26
Date(s) :
2026-07-26
Concert spectacle Payan’ez vous avec l’ensemble Gabriel en l’église de Poussanges.
Libre participation .
Poussanges 23500 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 80 05 13 55
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Concert spectacle Payan’ez vous
L’événement Concert spectacle Payan’ez vous Poussanges a été mis à jour le 2026-04-07 par Office de Tourisme de Haute Corrèze