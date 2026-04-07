Poussanges

Concert spectacle Payan’ez vous

Poussanges Creuse

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-26 18:00:00

fin : 2026-07-26

Date(s) :

2026-07-26

Concert spectacle Payan’ez vous avec l’ensemble Gabriel en l’église de Poussanges.

Libre participation .

Poussanges 23500 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 80 05 13 55

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Concert spectacle Payan’ez vous

L’événement Concert spectacle Payan’ez vous Poussanges a été mis à jour le 2026-04-07 par Office de Tourisme de Haute Corrèze