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Concert spectacle Payan’ez vous Poussanges

Concert spectacle Payan’ez vous Poussanges

Concert spectacle Payan’ez vous Poussanges dimanche 26 juillet 2026.

Ville : 23500 Poussanges

Département : Creuse

Début : dimanche 26 juillet 2026

Fin : dimanche 26 juillet 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif :

Poussanges

Concert spectacle Payan’ez vous

Poussanges Creuse

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-26 18:00:00
fin : 2026-07-26

Date(s) :
2026-07-26

Concert spectacle Payan’ez vous avec l’ensemble Gabriel en l’église de Poussanges.
Libre participation   .

Poussanges 23500 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 80 05 13 55 

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English : Concert spectacle Payan’ez vous

L’événement Concert spectacle Payan’ez vous Poussanges a été mis à jour le 2026-04-07 par Office de Tourisme de Haute Corrèze

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