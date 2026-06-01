Venez visiter librement l’église Saint-Pierre et Saint-Paul de Poussanges, Église Saint-Pierre et Saint-Paul, Poussanges

Venez visiter librement l’église Saint-Pierre et Saint-Paul de Poussanges 18 – 20 septembre Église Saint-Pierre et Saint-Paul Creuse

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T10:00:00+02:00 – 2026-09-18T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Cette église de style roman a été construite au XIVe siècle. Ses deux chapelles ont été édifiées au XVIIIe siècle.

L’édifice est inscrit au titre des Monuments historiques depuis 1963.

Il possède un portail méridional original en arc brisé, un clocher-mur à trois cloches avec pignon triangulaire et deux arcades sur la façade ouest, ainsi qu’un chevet surélevé en triangle sur le versant nord, surmonté d’un clocheton-mur à une arcade.

Sous le tilleul de Sully se dresse également une remarquable croix sculptée à deux faces.

Église Saint-Pierre et Saint-Paul 3 Peyrolles 23500 Poussanges Poussanges 23500 Creuse Nouvelle-Aquitaine Le patronage de l’église appartenait à l’abbaye de Chambon. Elle est formée d’un vaisseau rectangulaire de trois travées (XIVe siècle) , dont celle du milieu ouvre sur des chapelles latérales ajoutées au XVIIIe siècle. La dernière travée forme le choeur. La façade ouest est surmontée d’un clocher-mur percé, sous un fronton triangulaire portant une croix antéfixe, de trois baies en plein cintre renfermant les cloches. Au sud de l’église, une croix de granit est dressée sur un fût octogonal, sculptée, sur une face, du Christ entre deux personnages ; sur la face opposée, de la Vierge à l’Enfant.

Cette église de style roman a été construite au XIVe siècle. Ses deux chapelles ont été édifiées au XVIIIe siècle.

©chantalgregoire