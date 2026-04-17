Saint-Germain-du-Teil

CONCERT SPECTACLE

Salle des fêtes Saint-Germain-du-Teil Lozère

Tarif : – – EUR

Demi-journée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-02 20:00:00

fin : 2026-05-02

Date(s) :

2026-05-02

Rendez-vous à la salle des fêtes de Saint Germain du Teil à 20h pour un concert animé par un collectif d’artistes Lozériens au profit de la Ligue contre le cancer !

Buvette sur place.

Renseignements et reservation au 04 66 32 60 42 ou 06 81 10 39 95.

Rendez-vous à la salle des fêtes de Saint Germain du Teil à 20h pour un concert animé par un collectif d’artistes Lozériens au profit de la Ligue contre le cancer !

Buvette sur place.

Renseignements et reservation au 04 66 32 60 42 ou 06 81 10 39 95. .

Salle des fêtes Saint-Germain-du-Teil 48340 Lozère Occitanie foyerruraldestgermainduteil@orange.fr

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English :

Rendezvous at the Saint Germain du Teil village hall at 8pm for a concert by a collective of Lozère artists in aid of the Ligue contre le cancer!

Refreshments on site.

Information and bookings on 04 66 32 60 42 or 06 81 10 39 95.

L’événement CONCERT SPECTACLE Saint-Germain-du-Teil a été mis à jour le 2026-04-17 par 48-OT de l’Aubrac aux Gorges du Tarn