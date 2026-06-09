Concert STADE LE CONTRE-TEMPS Moncontour

Moncontour

Concert STADE

LE CONTRE-TEMPS 2 Rue de la Porte d’en Haut Moncontour Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17

fin : 2026-07-17

Date(s) :

2026-07-17

Né sur les terres vibrantes des Côtes-d’Armor, Stade est un trio qui puise sa force dans l’alchimie entre ses membres. Ferveur, spontanéité et complicité sont les maîtres mots de leur univers, où se côtoient des mélodies incisives, des rythmes frénétiques, et des échappées éthérées.

Formé par des musiciens issus de la scène rock indépendante bretonne, Stade bâtit un son singulier à la croisée du rock alternatif, du garage, du post-punk, et du rock expérimental. Le résultat une musique intense, brute et atmosphérique, qui ne triche pas et qui s’éprouve autant qu’elle s’écoute.

Entre tension et relâchement, Stade embrasse les contrastes pour mieux électriser la scène. Leur premier album est sorti en novembre 2025. .

LE CONTRE-TEMPS 2 Rue de la Porte d’en Haut Moncontour 22510 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 69 38 86

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English :

L’événement Concert STADE Moncontour a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor