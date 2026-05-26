Grand Tournoi d’Adresse Le Manège des Jeux Moncontour
Grand Tournoi d’Adresse Le Manège des Jeux Moncontour samedi 4 juillet 2026.
Moncontour
Grand Tournoi d’Adresse
Le Manège des Jeux 12 Place de Penthièvre Moncontour Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04
fin : 2026-07-04
Date(s) :
2026-07-04
Prêt à entrer dans la légende ? Le premier samedi du mois, le Manège défie votre habileté ! Jeux d’adresse, toupies ou jeux d’équilibre inscrivez votre nom au tableau des records. Le meilleur score de la journée gagne un petit lot ! .
Le Manège des Jeux 12 Place de Penthièvre Moncontour 22510 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 30 90 51 96
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English :
L’événement Grand Tournoi d’Adresse Moncontour a été mis à jour le 2026-05-26 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor
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