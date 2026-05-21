Le Défi Casse-Tête Le Manège des Jeux Moncontour

Moncontour

Le Défi Casse-Tête

Le Manège des Jeux 12 Place de Penthièvre Moncontour Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-23

fin : 2026-06-23

Date(s) :

2026-06-23

Un défi, un neurone, une solution ! Chaque mardi, venez tester votre logique sur le casse-tête du jour. Arriverez-vous à bout du niveau expert ? .

Le Manège des Jeux 12 Place de Penthièvre Moncontour 22510 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 30 90 51 96

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English :

L’événement Le Défi Casse-Tête Moncontour a été mis à jour le 2026-05-21 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor