Visite du Donjon de Moncontour

Moncontour Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-10

fin : 2026-04-24

Date(s) :

2026-04-10 2026-04-17 2026-04-24

Lieu célèbre de la bataille opposant les protestants aux catholiques de l’armée royale en 1569. Ce donjon du XIème siècle, construit par Foulques Nerra, servait d’avant-poste à Mirebeau et à protéger la citadelle de Loudun.

La vue y est imprenable du haut de ses 25 mètres !

Visite limitée à 10 personnes.

La commune de Moncontour fait partie des Stations vertes de France .

Moncontour 86330 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 98 94 94

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English : Visite du Donjon de Moncontour

L’événement Visite du Donjon de Moncontour Moncontour a été mis à jour le 2026-03-11 par Office de Tourisme du Pays Loudunais