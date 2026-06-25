Informations pratiques

Regnéville-sur-Mer

Concert Stealer Finger

10 Rue du Port Regnéville-sur-Mer Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 19:00:00

fin : 2026-07-04

Date(s) :

2026-07-04

Concert de Stealer Finger, Le duo vous embarque dans un concert 100 % rock acoustique, où ils revisitent les plus grands classiques avec une énergie folle.

Rendez-vous dans le jardin de La Petite Gare, face au Havre de Regnéville-sur-Mer.

Tous les concerts commencent à 19h, sous réserve de beau temps.

Sans réservation, participation libre au chapeau appréciée. .

10 Rue du Port Regnéville-sur-Mer 50590 Manche Normandie +33 6 31 02 00 57 lapetitegare50@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Concert Stealer Finger

L’événement Concert Stealer Finger Regnéville-sur-Mer a été mis à jour le 2026-06-25 par Coutances Tourisme