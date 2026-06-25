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Concert Stealer Finger Regnéville-sur-Mer

samedi 4 juillet 2026 · Regnéville-sur-Mer

Concert Stealer Finger Regnéville-sur-Mer

Informations pratiques

Début
samedi 4 juillet 2026
Fin
samedi 4 juillet 2026
Heure de début
19:00:00
Adresse
10 Rue du Port
Ville
50590 Regnéville-sur-Mer
Département
Manche
Tarif

Regnéville-sur-Mer

Concert Stealer Finger

10 Rue du Port Regnéville-sur-Mer Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 19:00:00
fin : 2026-07-04

Date(s) :
2026-07-04

Concert de Stealer Finger, Le duo vous embarque dans un concert 100 % rock acoustique, où ils revisitent les plus grands classiques avec une énergie folle.

Rendez-vous dans le jardin de La Petite Gare, face au Havre de Regnéville-sur-Mer.
Tous les concerts commencent à 19h, sous réserve de beau temps.
Sans réservation, participation libre au chapeau appréciée.   .

10 Rue du Port Regnéville-sur-Mer 50590 Manche Normandie +33 6 31 02 00 57  lapetitegare50@gmail.com

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English : Concert Stealer Finger

L’événement Concert Stealer Finger Regnéville-sur-Mer a été mis à jour le 2026-06-25 par Coutances Tourisme

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