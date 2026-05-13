Concert Sunset à l’Ekume Châtelaillon-Plage
Concert Sunset à l’Ekume Châtelaillon-Plage mercredi 24 juin 2026.
Châtelaillon-Plage
Concert Sunset à l’Ekume
44 boulevard de la Mer Châtelaillon-Plage Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-24 18:00:00
fin : 2026-06-24 23:00:00
Date(s) :
2026-06-24 2026-07-08 2026-07-22 2026-08-05 2026-08-19
Profitez des concerts Sunset à la paillotte L’Ekume à Châtelaillon-Plage des soirées musicales en bord de mer au coucher du soleil, dans une ambiance conviviale et estivale à partir de fin juin.
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44 boulevard de la Mer Châtelaillon-Plage 17340 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 32 18 33 20 contact@lekume.com
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English : Sunset concert at the Ekume
Enjoy Sunset concerts at the Ekume straw hut in Châtelaillon-Plage: musical evenings by the sea at sunset, in a friendly, summery atmosphere from the end of June.
L’événement Concert Sunset à l’Ekume Châtelaillon-Plage a été mis à jour le 2026-05-13 par Office de Tourisme de Châtelaillon-Plage
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