Châtelaillon-Plage

Concert Sunset à l’Ekume

44 boulevard de la Mer Châtelaillon-Plage Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-24 18:00:00

fin : 2026-06-24 23:00:00

Date(s) :

2026-06-24 2026-07-08 2026-07-22 2026-08-05 2026-08-19

Profitez des concerts Sunset à la paillotte L’Ekume à Châtelaillon-Plage des soirées musicales en bord de mer au coucher du soleil, dans une ambiance conviviale et estivale à partir de fin juin.

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44 boulevard de la Mer Châtelaillon-Plage 17340 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 32 18 33 20 contact@lekume.com

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English : Sunset concert at the Ekume

Enjoy Sunset concerts at the Ekume straw hut in Châtelaillon-Plage: musical evenings by the sea at sunset, in a friendly, summery atmosphere from the end of June.

L’événement Concert Sunset à l’Ekume Châtelaillon-Plage a été mis à jour le 2026-05-13 par Office de Tourisme de Châtelaillon-Plage