Eaux-Bonnes

Concert Swing en bulles

Jardin Darralde Eaux-Bonnes Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-11 20:30:00

fin : 2026-08-11

Date(s) :

2026-08-11

Une contrebasse qui a la gigote, une chanteuse passionnée par l’Univers des années 1920 à 1960 et de Ukulélé, voici le cocktail parfait pour vous faire passer un doux moment musical !

Embarquez à bord de notre cargo teinté de Jazz pour (re)découvrir cette bande de joyeux lurons que sont Charles, Nancy, Ray, Paolo, Edith Tant de grands noms qui peuvent nous faire passer du rire aux larmes ! Tendez l’oreille, ouvrez bien vos yeux, venez, si vous le souhaitez, déposer quelques pas de danse sur la piste. Laissez-vous donc emporter dans une bulle de bonheur à travers les époques pour un voyage au cœur du Swing !

RDV dans le jardin Darralde (A l’ancien Casino en cas de pluie) .

Jardin Darralde Eaux-Bonnes 64440 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 43 08 82 71

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English : Concert Swing en bulles

L’événement Concert Swing en bulles Eaux-Bonnes a été mis à jour le 2026-04-20 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées