Concert Swing Rhapsody, salle coligny, Nantes

Concert Swing Rhapsody Samedi 18 avril, 17h00 salle coligny Loire-Atlantique

de 5 à 15€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-18T17:00:00+02:00 – 2026-04-18T19:00:00+02:00

Fin : 2026-04-18T17:00:00+02:00 – 2026-04-18T19:00:00+02:00

Envie d’un après-midi plein d’énergie et de bonne humeur ?

Nantes Renaissance vous invite à une Première : un concert du trio Swing Rhapsody, organisé le samedi 18 avril à 17h, à la Salle Coligny, au 15 bis place Edouard Normand à Nantes.

Fidèles à l’esprit de Django Reinhardt, les trois musiciens (deux guitares et une contrebasse) font vibrer le jazz manouche avec passion et virtuosité. Rythmes entraînants, mélodies chaleureuses, ambiance guinguette des années d’après-guerre… un véritable voyage musical à partager en famille ou entre amis.

Un concert vivant, accessible à tous, petits et grands — et une belle occasion de se laisser porter par le swing !

salle coligny 15B Pl. Edouard Normand, 44000 Nantes Nantes 44000 Hauts-Pavés – Saint-Félix Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 0240482387 »}, {« type »: « email », « value »: « contact@nantesrenaissance.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.nantesrenaissance.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/nantes-renaissance/evenements/swing-rhapsody »}]

Le trio fait vibrer le jazz manouche avec virtuosité et passion. Rythmes entraînants, mélodies chaleureuses, ambiance guinguette… un voyage musical à partager en famille ou entre amis. concert jazz

Swing Rhapsody