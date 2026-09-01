Informations pratiques

Commercy

Concert Swing Shady

Commercy Meuse

Tarif : – – EUR

5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-09-18 20:30:00

fin : 2026-09-18

Date(s) :

2026-09-18

Avec Swing Shady, comme son nom l’indique, ça swingue, irrésistiblement quatre musiciens-chanteurs reprennent des tubes internationaux de la variété française et internationale, pop, latin, reggae, hip hop, rien que des titres connus mais revisités avec ce qui fait leur spécificité, la musique manouche. Guitare, violon, basse et batterie, le combo parfait pour interpréter Django Reinhardt … sauf que là, Stromae, les Bee Gees, David Bowie, Les Beatles, Abba et bien d’autres s’invitent à la fête. Du mélodieux, du décalé, de l’humour, trois ingrédients parfaits pour un concert unique. Et pour terminer sur une note fraîche, la soirée se concluera par un pot convivial.Tout public

5 .

Commercy 55200 Meuse Grand Est +33 3 29 91 23 88 omareservation@gmail.com

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English :

With Swing Shady, as the name suggests, it swings—irresistibly: four singer-musicians perform covers of international hits from French and international pop, Latin, reggae, and hip-hop, nothing but well-known songs, but reimagined with what makes them unique: gypsy jazz. Guitar, violin, bass, and drums—the perfect combination for performing Django Reinhardt… except that L’E, Stromae, the Bee Gees, David Bowie, the Beatles, ABBA, and many others join the party. Melodious tunes, offbeat rhythms, and humor—three perfect ingredients for a one-of-a-kind concert. And to end on a refreshing note, the evening will wrap up with a friendly get-together.

L’événement Concert Swing Shady Commercy a été mis à jour le 2026-09-02 par OT COMMERCY VOID VAUCOULEURS