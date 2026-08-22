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Concert Symmetry Villefranche-de-Rouergue

samedi 10 octobre 2026 · Villefranche-de-Rouergue

Concert Symmetry Villefranche-de-Rouergue

Informations pratiques

Début
samedi 10 octobre 2026
Fin
samedi 10 octobre 2026
Adresse
10 rue Jacques Borelly
Ville
12200 Villefranche-de-Rouergue
Département
Aveyron
Tarif

Villefranche-de-Rouergue

Concert Symmetry

10 rue Jacques Borelly Villefranche-de-Rouergue Aveyron

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-10-10
fin : 2026-10-10

Date(s) :
2026-10-10

Duo folk rock.
Ils mêlent écriture sensible, énergie blues et textures électriques. Un format rare, épuré mais puissant.   .

10 rue Jacques Borelly Villefranche-de-Rouergue 12200 Aveyron Occitanie   labassecourvdr@gmail.com

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English :

Folk-rock duo.

L’événement Concert Symmetry Villefranche-de-Rouergue a été mis à jour le 2026-08-22 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)

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