Informations pratiques

Villefranche-de-Rouergue

Concert Symmetry

10 rue Jacques Borelly Villefranche-de-Rouergue Aveyron

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-10-10

fin : 2026-10-10

Date(s) :

2026-10-10

Duo folk rock.

Ils mêlent écriture sensible, énergie blues et textures électriques. Un format rare, épuré mais puissant. .

10 rue Jacques Borelly Villefranche-de-Rouergue 12200 Aveyron Occitanie labassecourvdr@gmail.com

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English :

Folk-rock duo.

L’événement Concert Symmetry Villefranche-de-Rouergue a été mis à jour le 2026-08-22 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)