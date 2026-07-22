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Concert Symphonique by OISO – RENNES Basilique Saint-aubin

samedi 5 septembre 2026 · Basilique Saint-aubin · Rennes

Concert Symphonique by OISO – RENNES Basilique Saint-aubin

Informations pratiques

Début
samedi 5 septembre 2026
Fin
dimanche 6 septembre 2026
Heure de début
20:00
Heure de fin
22:00
Lieu
Basilique Saint-aubin
Adresse
Place Saint-Anne
Ville
35000 Rennes
Département
Ile-et-vilaine
Tarif
Gratuit

Découvrez OISO, un nouvel orchestre qui insuffle un souffle nouveau à la musique symphonique. Pensé comme un orchestre ouvert, jeune et dynamique, OISO (Orchestre Imaginaire Symphonique de l’Ouest) a pour ambition de faire vibrer tous les publics à travers les grandes œuvres du répertoire symphonique, les musiques écrites pour l’image, ainsi que des créations symphoniques originales. Pour ce premier rendez-vous, retrouvez OISO le samedi 5 septembre à 20 h, à la Basilique Saint-Aubin.

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