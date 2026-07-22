AGENDA · Rennes
Concert Symphonique by OISO – RENNES Basilique Saint-aubin
samedi 5 septembre 2026 · Basilique Saint-aubin · Rennes
Informations pratiques
Découvrez OISO, un nouvel orchestre qui insuffle un souffle nouveau à la musique symphonique. Pensé comme un orchestre ouvert, jeune et dynamique, OISO (Orchestre Imaginaire Symphonique de l’Ouest) a pour ambition de faire vibrer tous les publics à travers les grandes œuvres du répertoire symphonique, les musiques écrites pour l’image, ainsi que des créations symphoniques originales. Pour ce premier rendez-vous, retrouvez OISO le samedi 5 septembre à 20 h, à la Basilique Saint-Aubin.
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